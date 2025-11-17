普發一萬起跑！台新全台逾4,300台ATM就近領 「天天加碼抽大獎」

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-11-17 11:57

台新銀行資深副總經理黃天麟（圖中）表示，台新銀行全台逾4,300台ATM提前完成測試與現金補充，方便民眾領取。(圖/台新銀行提供)

政府普發新台幣一萬元政策正式上路，為協助民眾安心、便捷領取款項，台新銀行全面提升系統及服務能量，全台逾 4,300 台 ATM 提前完成測試與現金補充，並貼上「全民 + 1 政府相挺」識別貼紙，方便民眾快速辨識，安心操作。

台新銀行表示，民眾僅需持任一家銀行金融卡，輸入身分證字號（或居留證號）與健保卡號，即可依 ATM 畫面指示完成領取 1 萬元現金。考量早晨通勤族、接送小孩的家長、下課返家的學生及陪同長輩前往提領的家屬需求，台新 ATM 系統於尖峰時段加強現金調度機制，確保領取過程順暢。

延續過去與政府攜手普發 6,000 元的成功經驗，台新銀行資深副總經理黃天麟也表示，此次台新以更完善的系統與周全服務，協助政府落實普惠政策，讓全民都能安全領錢、開心受惠，成為民眾最值得信賴的金融智慧好夥伴。

為響應政府政策、回饋用戶，台新銀行自 11 月 17 日至 12 月 14 日推出「天天加碼抽大獎」活動。凡於台新 ATM 完成普發 1 萬元現金領取，即可參加抽獎，總獎項超過 5,000 份，人人皆有機會額外獲得台新 Point 最高 10,000 點回饋 (11 月 17 日至 11 月 23 日，每天抽五名，共 35 名)，另外同時可領取包括全家、OK 超商專屬優惠券；另選擇線上入帳方式者，完成指定任務也可參與台新 Point 10,000 點抽獎活動。台新銀行邀請民眾不論透過網路登記或 ATM 提領，都不要錯過專屬的加碼好禮。

對於尚未加入台新 Richart 的新用戶，現在正式加入的好機會！即日起至 11 月 30 日，新戶成功開立 Richart 帳戶，於開戶流程中輸入專屬代碼「2025cash」並首次登入 Richart App，即可獲得 Richart 行動電源；於 2026 年 1 月 5 日前完成開戶者亦可享優利子帳戶新臺幣 10 萬元 (含) 以內 3.5% 優惠年利率。完成開戶後，民眾可選擇透過 ATM 提領或台新帳戶 (含 Richart 帳戶) 登記入帳，並可參加抽獎活動，同樣有機會獲得最高台新 Point 10,000 點獎勵。

台新銀行貼心提醒民眾，可依自身需求妥善運用普發款項。若欲啟動資產累積，可透過台新網路／行動銀行進行基金定期定額投資，最低 1,000 元起，即可逐步累積財富；偏好穩健利息收入者，亦能選擇台新短期外幣優利定存方案，兼顧彈性與收益。此外，喜愛科技產品的消費者可利用台新信用卡於 Richart Life APP 進入 Richart Mart 購買 iPhone 17，享最高 24 期分期零利率 (至 11 月 30 日止)，輕鬆購物同時兼顧理財效益，讓一萬元用得更有價值。