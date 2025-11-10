鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-11-10 18:52

台新新光金控 (2887-TW) 公布 2025 年 10 月自結稅後純益 78.4 億元，累計前 10 月稅後純益 338.3 億元，每股稅後純益 (EPS) 1.88 元。台新新光金控依 IFRS 3 規定，合併後重估原新光金控子公司資產負債公允價值，並追溯自 7 月 24 日起至 10 月底的影響，使 10 月損益同步反映調整。

台新新光金10月賺78.4億元 前10月EPS 1.88元。(圖/台新新光金控)

台新銀行 10 月稅後純益 22.2 億元，累計前 10 月稅後純益 176.8 億元，較去年同期增加 14.3%，續創歷年同期新高，主要受惠核心業務獲利動能持續成長。截至 10 月底逾放比為 0.15%，備抵呆帳覆蓋率為 825.27%。

台新人壽 10 月稅後純益 7.2 億元，主因投資收益表現佳挹注當月獲利；累計稅後純益 23.6 億元，較去年同期增加，今年 6 月保險局暫行措施而收回責任準備金約 53 億元，並因增提外匯價格變動準備金 26 億元而略為抵銷。

台新證券 10 月稅後純益 2 億元，與上月相較獲利減少，主因證券市場指數上漲，致營業證券及衍生工具部位相關評價利益增加，但承銷業務收入減少；累積稅後純益 17.2 億元，較去年同期減少，主因國際情勢動盪，證券市場波動劇烈，致公司營業證券處分利益減少。

新光銀行 10 月稅後純益 7.8 億元，7/24~10/31 累計稅後純益 28 億元，核心業務動能持續成長。資產品質維持穩健，截至 10 月底逾放比為 0.12%，備抵呆帳覆蓋率為 1032%。

新光人壽 10 月稅後純益 20 億元，7/24~10/31 累計稅後純益 29.1 億元。受惠於大盤上漲，公司掌握波段操作，藉機實現資本利得，並於經常性收益的挹注下，整體收益強勁。

元富證券 10 月稅後純益 6.4 億元，與上月相較獲利增加，主因自營操作得宜, 投資收益增加。7/24~10/31 累計獲利約 19.2 億元。

台新新光金控表示，依國際財務報導準則第 3 號 (IFRS 3，企業合併) 規定，於合併時須對原新光金控各子公司部分資產負債之公允價值重新衡量，並以此作為金控合併時之新金控帳面價值以進行後續會計處理，與原新光金控各子公司個體財務報表之帳面基礎不同，此企業合併會計處理之相關影響數係反映於金控層級之自結損益。