〈台股風向球〉資金面逢「內憂外患」 多空籌碼戰成主流

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-11-16 11:50

由於 AI 股估值偏高、且美國聯準會 12 月降息機率大減，使台股加權指數跟隨美股回落，一周來跌點 253.91 點，周線連 2 黑，台股交易員認為，台股跌破月線支撐的同時，外資連續 6 周賣超、 高達 3110 億元的融資也造成浮額凌亂，短期市場已陷入多空的籌碼戰，而基本面實際上尚無太大變化。

資金面逢「內憂外患， 多空籌碼戰成主流。(鉅亨網資料照)

由於聯準會官員上周的談話，使市場對 12 月降息預測僅剩 5 成的機率，資金面轉趨保守，外資更是加強賣超，過去一周來賣超台股 982 億元，同時還積極避險，外資期貨淨空單由 11 月 7 日的 30820 口增加到 11 月 14 日的 34595 口。

從外資過去一周賣超較大金額的個股來看，台積電 (2330-TW) 遭賣超 526 億元最多，其次為元大台灣 50(0050-TW) 達 137 億元，鴻海 (2317-TW)133 億元，台達電 (2308-TW)74 億元，國巨 (2327-TW)69 億元，南亞科 (2408-TW) 和聯發科 (2454-TW) 均逾 57 億元，華碩 (2357-TW) 和東元 (1504-TW) 也超過 30 億元。

同時，融資餘額已連 4 周增加，目前來到 3110 億元，為 4 月股災前的新高水準。

台股交易員認為，外資出走、內資籌碼凌亂的情形下，即便長期 AI 發展趨勢無虞，短線大盤已陷入多空的籌碼戰，並主導著個股的股價起落。