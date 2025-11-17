綠能族群下殺 唯獨它擁綠電長約 700億潛在利益將發酵

鉅亨網新聞中心 2025-11-17 11:00

綠能光電 圖片來源：雲豹能源

從實際市占率 推算出 140 億度

以天能綠電近三成的市占率推算，投資法人普遍預估 2025 年新簽約綠電總量大概落在 140 億度左右。

這個推估是根據三項市場事實推算出來：

企業綠電採購需求正快速成長 ── 科技大廠、半導體、資料中心帶動的長約採購量持續放大。 天能既有的轉供量與客戶組合具規模優勢 ── 是台灣科技業最主要的綠電供應來源之一。 綠電市場均以長約為主，呈現跨年度累積的特性 ── 簽約越多、未來現金流越穩定。

在這樣的背景下，以市占率反推百億度等級的簽約量，是市場普遍採用的計算方式。

以當前企業採購綠電的長約價格換算，140 億度代表的合約價值有機會上看 700 億元，直接形成未來數年的可預期現金流。

例如: 生技產業新藥進入現有市場推估約可搶佔 30% 市佔率，推估出未來營收，11 月 13 日台康生技 (6589-TW) 公告里程碑金入帳 1.52 億美元 (約 46 億元台幣) 股價即漲停鎖死，國邑藥品 * (6875-TW) 的美國授權對象 LQDA 公布將進入全球三期臨床，國邑 * 也將接續入帳里程碑金大於簽約金。

AI 用電大幅跳升 綠電需求進入「結構性大成長」

2025 年快速成長的企業幾乎都是再生能源 RE100 的成員: Apple, Google, Meta, Dell, HP… 台灣成員有: 台積電, 鴻海, 緯創, 廣達, 華碩, 台達電, 研華, 仁寶…，而 AI 熱潮正加快改寫能源需求結構。資料中心的電力需求正在以倍數成長，晶圓廠努力擴產、升級製程時的耗電量持續上升。

在這種情況下，綠電從「ESG 選項」變成「營運必需品」。擁有高市占率的綠電供應商，自然會被企業優先列入採購名單。若以護國神山台積電為例 ，需求的就是能穩定供給百億綠電的企業，目前市場上每十度有三度來自天能，天能綠電正站在這股趨勢的浪尖上。從雲豹能源財報來看，第三季綠電交易營收年增 118%，就是需求跳升最直接的證據。

圖片來源：天能綠電

長約綠電＝穩定現金流 體現雲豹能源高股息收益

綠電不同於傳統工程或建置收入，它並不是一次性認列，而是透過長期合約、逐年交付、穩定計價的模式運作。

簽約量越大，未來現金流就越放大越穩固、越有保障。

也因此，獲得許多投資機構法人熱烈討論雲豹能源應在 2026 年歸類在「高股利的投資標的」，背後原因很簡單：

長約綠電 = 穩定現金流

穩定現金流→較高的可分配盈餘

可分配盈餘提升→股利發放能力自然增加

換言之，雲豹能源的高股息展望不是喊的，而是由其綠電業務的交易結構所支撐出來的。

市占率 + 長約 雲豹能源的成長曲線不斷向上

綜合觀察市占率、長約規模、客戶質量與 AI 所帶動的需求跳升，雲豹能源的綠電業務正走向一條更具可預期性的成長曲線。

在綠能市場尚未完全成熟、同業仍面臨波動的階段，雲豹之所以被市場視為「高股息新樣本」，正是因其獲利結構的穩健性與擴張性同時存在。