南韓總統李在明周五 (14 日) 宣布，已與美國達成貿易協議及安全協定，歷時數月的談判正式結束。協議內容包括韓國在美國投資 3,500 億美元、承諾到 2030 年採購 250 億美元軍備；美國則將韓國汽車進口關稅從 25% 降至 15%，半導體等品類給予優惠關稅待遇。

美韓貿易協議細節敲定！汽車關稅降至15% 韓砸3500億美元投資、推進核潛艇計畫。

李在明表示，上月與美國總統特朗普舉行峰會後，兩國就貿易和安全問題的協議敲定一份聯合清單，最終拍板的協議就是建立在這份清單之上。他強調，投資將侷限侷限在具商業可行性的計畫，明確回應外界對這項方案可能淪為補貼或難以回收損失的疑慮。

根據白宮公布的細則，南韓先前承諾的 3500 億美元投資基金，將有 1500 億美元投入美國造船業，另外 2000 億美元，以每年最高 200 億美元的額度進行現金投資。

此外，李在明政府計劃盡快將國防開支至 GDP 佔比的 3.5%，保證在 2030 年前將投入 250 億美元進口美國軍事設備，並為駐韓美軍提供總計高達 330 億美元的援助計劃。

在安全議題上，李在明證實兩國已同意推進核動力潛艦的建造，這是南韓追求數十年的戰略目標。同時，南韓也取得美方支持，得以擴大其在濃縮鈾與已用核燃料再處理方面的權利。

關稅調整部分，美國將南韓汽車、汽車零件、木材、木料及木製衍生品的第 232 條款產業關稅降至 15%。