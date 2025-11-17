search icon



中國教育部也出手了 稱公民要謹慎赴日留學

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導

中國教育部周日（16 日）發布留學預警，稱近段時間以來日本社會治安不靖，針對中國公民的違法犯罪案件多發，治安形勢和留學環境不佳，在日中國公民的安全風險上升。

cover image of news article
中國教育部稱公民要謹慎赴日留學。（圖：Shutterstock）

中國教育部提醒已在日本和近期擬赴日留學人員密切關注當地治安形勢，加強風險評估，切實增強防範意識。教育部建議公民謹慎規劃赴日留學安排。


中國駐日大使館上周五表示：「今年以來，日本社會治安不靖，針對中國公民違法犯罪案件多發，發生多起在日中國公民遇襲事件，部分案件迄未偵破，中國公民在日本安全環境持續惡化。近日，日本領導人公然發表涉台露骨挑釁言論，嚴重惡化中日人員交流氛圍，給在日中國公民人身和生命安全帶來重大風險」。

「外交部和中國駐日本使領館鄭重提醒中國公民近期避免前往日本，已在日中國公民密切關注當地治安形勢，提高安全防範意識，加強自我保護。」中國駐日大使館說。

中國政府之所以有這麼大的動作，起因是日本首相高市早苗 7 日在眾議院接受質詢時表示，如果「台灣有事」（台灣發生緊急狀況），而且對方使用武力，有可能構成日本安全保障法中能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」。


日本中國留學

