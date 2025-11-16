〈熱門股〉成衣雙雄明年獲利成長樂觀 股價雙創近8個月新高
鉅亨網記者彭昱文 台北
成衣代工大廠儒鴻 (1476-TW)、聚陽 (1477-TW) 日前法說相繼釋出對明年獲利成長正向的看法，股價雙雙來到 3 月下旬以來逾 7 個月高點。
儒鴻表示，客戶下單回溫，訂單能見度回到 6 個月的正常水準，目前觀察美國消費市場未明顯惡化，且客戶庫存水位則呈現持平偏低，短期未見拉高的情況下，有利需求維持穩定健康，也持續爭取新客戶，對明年獲利成長有信心。
聚陽則表示，隨著外在變數趨穩，關稅框架陸續明朗，匯率波動收斂，加上明年世足賽帶動運動盤訂單升溫，有利產品結構、推升毛利率，預期明年出貨量、平均單價及獲利表現均可望優於去年。
儒鴻周五股價最高來到 470 元、聚陽最高來到 321.5 元，雙雙登上 3 月下旬以來近 7 個月新高。儒鴻周五收漲 8.5 元或 1.94%，收 446.5 元，聚陽則上漲 12.5 元或 4.24%，來到 307.5 元。
