〈熱門股〉成衣雙雄明年獲利成長樂觀 股價雙創近8個月新高

2025-11-16

成衣代工大廠儒鴻 (1476-TW)、聚陽 (1477-TW) 日前法說相繼釋出對明年獲利成長正向的看法，股價雙雙來到 3 月下旬以來逾 7 個月高點。



儒鴻表示，客戶下單回溫，訂單能見度回到 6 個月的正常水準，目前觀察美國消費市場未明顯惡化，且客戶庫存水位則呈現持平偏低，短期未見拉高的情況下，有利需求維持穩定健康，也持續爭取新客戶，對明年獲利成長有信心。

聚陽則表示，隨著外在變數趨穩，關稅框架陸續明朗，匯率波動收斂，加上明年世足賽帶動運動盤訂單升溫，有利產品結構、推升毛利率，預期明年出貨量、平均單價及獲利表現均可望優於去年。