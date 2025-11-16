鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-11-16 05:00

中國外交部和中國駐日本使領館鄭重提醒公民近期避免前往日本，已在日中國公民密切關注當地治安形勢，提高安全防範意識，加強自我保護。

中國提醒公民避免前往日本，赴日遊客考慮退改。（圖：Shutterstock）

據《第一財經》周六（15 日）報導，日本旅遊一直是出境遊最重要的市場之一，位列十大出境遊目的地，上述提醒發出後，各大航空公司已經推出退改政策，各大旅行社正在根據各大航空公司的日本航線退改政策進行相關旅遊商品退改。

「現在是周末，遊客的反應還沒有這麼快，但的確已經有部分遊客今天（周六）來咨詢日本遊的退改了，也有一些遊客準備改道其他出境遊目的地，我們出境遊業務部門的同事已經在周末加班，開始處理這些問題了。」一家大型旅遊企業負責人說。

不少旅遊企業都提到，接下來的元旦和年末假期（集中年休假）都是出行高峰，日本遊時間可長可短，加上費用、景色等都符合遊客喜好與承受力，因此是主要目的地之一，不少遊客近期已經下單。

日本觀光局的統計數據顯示，2024 年日本接待外國遊客 3,690 萬人，創歷史新高，其中中國遊客約 698 萬，激增 187.9%。今年前九個月，中國遊客赴日本旅遊將近 750 萬人次。