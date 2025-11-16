中國籲國民暫停日本旅遊 多家航空公司：機票可免費退改

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-11-16 04:00

中國籲國民暫停日本旅遊。（圖：Shutterstock）

據《財聯社》報導，四川航空、廈門航空、海南航空等多家航空公司也發出通知，宣布涉及日本航線客票的特殊處置方案，對於出行日期在 12 月 31 日之前且符合相關條件的客票，可予以免費退改處理。

中國駐日大使館周五表示：「今年以來，日本社會治安不靖，針對中國公民違法犯罪案件多發，發生多起在日中國公民遇襲事件，部分案件迄未偵破，中國公民在日本安全環境持續惡化。近日，日本領導人公然發表涉台露骨挑釁言論，嚴重惡化中日人員交流氛圍，給在日中國公民人身和生命安全帶來重大風險」。

「外交部和中國駐日本使領館鄭重提醒中國公民近期避免前往日本，已在日中國公民密切關注當地治安形勢，提高安全防範意識，加強自我保護。」中國駐日大使館說。

中國政府之所以有這麼大的動作，起因是日本首相高市早苗 7 日在眾議院接受質詢時表示，如果「台灣有事」（台灣發生緊急狀況），而且對方使用武力，有可能構成日本安全保障法中能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」。

紐約 Evercore ISI 中國宏觀分析師 Neo Wang 表示：「北京正在利用中國遊客的消費力提高高市早苗對台言論的代價，迫使她在涉及中國敏感議題時能夠謹慎一點。」