「十四五」收官！中國工業機器人保有量203萬台 四年翻倍成全球第一

2025 年是中國「十四五」計畫迎來收官之年，機器人產業在這 5 年成為中國製造業升級的生動註腳，工業機器人新增裝置量佔全球比重超過 50%，保有量從 2020 年的 96 萬台增至 2024 年的 203 萬台，4 年成長一倍，製造業機器人密度躍升至每萬人 567 台，較 2020 年成長 130%，超越德國位居全球第三大，僅次於南韓跟新加坡。

中國機器人產業大幅躍升的背後，是政策引領與產業協同的深度共振。中國工信部在「十四五」期間先後推出《「十四五」機器人產業發展規劃》《「機器人 +」應用行動方案》等政策，從頂層設計到標準體系全面佈局，透過國家科技重大專項加大對核心技術攻關的支持，推動產業鏈補鏈強鏈。

細分賽道上，創新活力全面釋放。中國工業機器人加速向高端突破，重載、焊接、移動操作等領域產品性能逼近國際先進水平；服務機器人在清潔、配送、醫療等場景規模化落地，全球份額穩步提升；特種機器人更在煤礦、航太、深海等極端環境中展現「硬科技」實力。

中國國家智慧製造專家諮詢委員郝玉成指出，中國機器人產業的崛起，是國家戰略驅動、完整產業體系與龐大市場共同作用的結果，未來增長動能更足。

最亮眼的莫過於自主品牌的市場突圍。曾長期被日本「四大家族」主導的中國工業機器人市場，「十四五」期間自主品牌強勢崛起。數據顯示，去年自主品牌工業機器人銷量達 17.7 萬台，較 2020 年成長 216%，中國國內市佔率從 31.4% 躍升至 58.5%，首次過半。

奇瑞孵化的埃夫特去年銷量超 1.6 萬台，超越日系品牌安川、川崎，南京埃斯頓自動化公司則深耕技術，授權發明專利 261 項，參與制定 13 項行業標準，物流機器人企業極智嘉三次入選全球 TOP50，服務 770 家國際客戶。

極智嘉聯合創始人李洪波說：「完整供應鏈、多元應用場景與人才集聚，是中國機器人的核心優勢。」

應用場景的拓展，讓科技真正「落地生根」。在汽車車間，智慧弧焊機器人精準捕捉焊縫，移動操作機器人調度超 3000 台設備協同作業；在航空航太領域，重載機器人輕鬆搬運 1200 公斤部件；在深海，「奮鬥者」號特種機器人助力探測萬米海底；在手術室，國產腔鏡機台完成全球首個全科設備從工業製造到民生服務，機器人正從「實驗室」走向「現實生活」。

技術突破為產業升級注入底層動力。 「十四五」期間，多源資訊融合感知、人機自然互動等技術持續攻關，減速機、控制器、伺服系統等關鍵零件譜系完善。人形機器人產業鏈打通全流程，從「舞台表演」邁向「家庭服務」；手術機器人被列「2024 全球十大工程成就」，精準度與安全性大幅提升。這些進步，讓「機器人 +」從概念變成觸手可及的現實。

站在「十四五」終點回望，中國機器人產業已建立起獨特競爭優勢，完整的產業鏈支撐、龐大的應用場景牽引、持續的政策精準引導。