鉅亨速報 - Factset 最新調查：華航(2610-TW)EPS預估下修至2.22元，預估目標價為22元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對華航(2610-TW)做出2025年EPS預估：中位數由2.35元下修至2.22元，其中最高估值2.5元，最低估值2.1元，預估目標價為22元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|2.5(2.5)
|2.74
|2.99
|最低值
|2.1(2.1)
|1.49
|1.62
|平均值
|2.27(2.33)
|1.84
|2.31
|中位數
|2.22(2.35)
|1.77
|2.31
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|208,933,750
|214,956,420
|220,040,570
|最低值
|203,740,000
|193,904,000
|191,554,000
|平均值
|206,364,470
|204,357,620
|205,797,290
|中位數
|206,104,000
|203,539,000
|205,797,290
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|2.38
|1.13
|0.48
|1.67
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|203,879,338
|184,816,790
|150,722,471
|138,841,403
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2610/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
