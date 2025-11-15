search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：華航(2610-TW)EPS預估下修至2.22元，預估目標價為22元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對華航(2610-TW)做出2025年EPS預估：中位數由2.35元下修至2.22元，其中最高估值2.5元，最低估值2.1元，預估目標價為22元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值2.5(2.5)2.742.99
最低值2.1(2.1)1.491.62
平均值2.27(2.33)1.842.31
中位數2.22(2.35)1.772.31

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值208,933,750214,956,420220,040,570
最低值203,740,000193,904,000191,554,000
平均值206,364,470204,357,620205,797,290
中位數206,104,000203,539,000205,797,290

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS2.381.130.481.67
營業收入
(單位：新台幣千元)		203,879,338184,816,790150,722,471138,841,403

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2610/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
華航19.45-1.27%
美元/台幣31.150+0.22%

鉅亨贏指標

了解更多

#槌子

偏弱
華航

82.35%

勝率

#空頭均線下殺

偏弱
華航

82.35%

勝率

#帶量跌破均線糾結

偏弱
華航

82.35%

勝率

#動能指標下跌股

偏弱
華航

82.35%

勝率

#弱勢下殺股

偏弱
華航

82.35%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告



    Empty
    Empty