旅天下Q3獲利暴增逾14倍 明年Q1掛牌上櫃

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-11-13 10:35

旅遊業者旅天下 (6961-TW) 公布第三季財報，單季稅後純益 1678 萬元，年增幅高達 1460%，每股純益 (EPS)0.71 元，累計前三季稅後純益 9586 萬元，年增 24.37%，EPS 4.07 元，由於自 2023 年興櫃掛牌以來穩健成長，主管機構櫃買中心已通過旅天下的上櫃申請，預計明年第一季掛牌。

旅天下預計明年第一季掛牌上櫃。(鉅亨網資料照)

旅天下表示，儘管全球旅遊市場受匯率波動和區域局勢影響，但受惠於國際長程團體旅遊回溫，且加盟通路穩定成長，第三季仍維持穩健的獲利動能。

‌

