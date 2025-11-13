旅天下Q3獲利暴增逾14倍 明年Q1掛牌上櫃
鉅亨網記者王莞甯 台北
旅遊業者旅天下 (6961-TW) 公布第三季財報，單季稅後純益 1678 萬元，年增幅高達 1460%，每股純益 (EPS)0.71 元，累計前三季稅後純益 9586 萬元，年增 24.37%，EPS 4.07 元，由於自 2023 年興櫃掛牌以來穩健成長，主管機構櫃買中心已通過旅天下的上櫃申請，預計明年第一季掛牌。
旅天下表示，儘管全球旅遊市場受匯率波動和區域局勢影響，但受惠於國際長程團體旅遊回溫，且加盟通路穩定成長，第三季仍維持穩健的獲利動能。
旅天下進一步說明，今年初啟動「拓增國籍航空機位量能、強化高雄出發產品、擴大同業整合」三大策略，在第三季已展現成果，目前穩定取得華航 (2610-TW) 與長榮航 (2618-TW) 等國籍航空的機位，而隨著台灣虎航 (6757-TW)12 月開航高雄 - 熊本、台南 - 熊本和台南 - 沖繩等航線，將進一步強化南部出發產品布局。
旅天下自 2015 年成立以來，首創「旅遊門市＋產品雙軌加盟模式」，今年適逢創立 10 周年，已成為全台旅遊門市數量最多的品牌，隨著上櫃計畫穩步推進，旅天下目標朝「百家門店、海外布局、產品多元化」三大方向邁進。
