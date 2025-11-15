search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Nebius Group N.V. Class A(NBIS-US)EPS預估下修至-1.78元，預估目標價為152.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Nebius Group N.V. Class A(NBIS-US)做出2025年EPS預估：中位數由-1.56元下修至-1.78元，其中最高估值0.57元，最低估值-2.62元，預估目標價為152.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.57(0.57)-0.735.461.54
最低值-2.62(-1.86)-5.66-3.571.54
平均值-1.48(-1.04)-2.93-0.431.54
中位數-1.78(-1.56)-2.64-1.81.54

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6.18億53.81億117.00億91.95億
最低值5.19億12.23億21.40億91.95億
平均值5.69億28.69億62.01億91.95億
中位數5.72億22.96億59.59億91.95億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.03-0.551.530.630.51
營業收入30.18億48.33億74.61億93.48億1.18億

詳細資訊請看美股內頁：
Nebius Group N.V. Class A(NBIS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


美股市場預估EPSNBIS

延伸閱讀


