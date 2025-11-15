鉅亨速報 - Factset 最新調查：CoreWeave, Inc. Class A(CRWV-US)EPS預估上修至-1.38元，預估目標價為130.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對CoreWeave, Inc. Class A(CRWV-US)做出2025年EPS預估：中位數由-1.47元上修至-1.38元，其中最高估值-0.97元，最低估值-3.13元，預估目標價為130.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-0.97(-0.97)
|1.72
|3.7
|5.58
|最低值
|-3.13(-3.13)
|-1.92
|-0.02
|2.34
|平均值
|-1.53(-1.55)
|-0.32
|2.01
|3.76
|中位數
|-1.38(-1.47)
|-0.3
|1.99
|3.3
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|54.80億
|149.12億
|239.75億
|313.10億
|最低值
|50.59億
|104.00億
|161.17億
|241.40億
|平均值
|51.52億
|121.67億
|191.18億
|274.69億
|中位數
|51.00億
|118.64億
|186.31億
|268.96億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.07
|-1.28
|-2.02
|營業收入
|1,583萬
|2.29億
|19.15億
詳細資訊請看美股內頁：
CoreWeave, Inc. Class A(CRWV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
