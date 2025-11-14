鉅亨速報 - Factset 最新調查：Nebius Group N.V. Class A(NBIS-US)EPS預估下修至-1.56元，預估目標價為146.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Nebius Group N.V. Class A(NBIS-US)做出2025年EPS預估：中位數由-1.42元下修至-1.56元，其中最高估值0.57元，最低估值-1.86元，預估目標價為146.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.57(0.57)
|-0.73
|5.46
|1.54
|最低值
|-1.86(-1.85)
|-3.73
|-7.51
|1.54
|平均值
|-1.04(-0.88)
|-2.38
|-1.41
|1.54
|中位數
|-1.56(-1.42)
|-2.38
|-1.8
|1.54
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.18億
|53.81億
|117.00億
|91.95億
|最低值
|5.19億
|12.23億
|21.40億
|91.95億
|平均值
|5.70億
|27.57億
|58.31億
|91.95億
|中位數
|5.72億
|22.88億
|58.03億
|91.95億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.03
|-0.55
|1.53
|0.63
|0.51
|營業收入
|30.18億
|48.33億
|74.61億
|93.48億
|1.18億
詳細資訊請看美股內頁：
Nebius Group N.V. Class A(NBIS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
