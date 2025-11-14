鉅亨速報 - Factset 最新調查：特斯拉(TSLA-US)EPS預估下修至1.61元，預估目標價為459.15元
根據FactSet最新調查，共45位分析師，對特斯拉(TSLA-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.65元下修至1.61元，其中最高估值3.03元，最低估值0.82元，預估目標價為459.15元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.03(3.03)
|3.8
|8.43
|11.46
|最低值
|0.82(0.82)
|0.8
|0.75
|0.84
|平均值
|1.67(1.67)
|2.22
|3.13
|4.19
|中位數
|1.61(1.65)
|2.26
|3.08
|3.42
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|990.27億
|1,430.70億
|1,764.21億
|2,099.61億
|最低值
|908.66億
|801.99億
|783.19億
|801.93億
|平均值
|952.46億
|1,096.61億
|1,321.80億
|1,544.78億
|中位數
|952.17億
|1,082.75億
|1,305.95億
|1,499.33億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.21
|1.63
|3.62
|4.30
|2.04
|營業收入
|315.36億
|538.23億
|814.62億
|967.73億
|976.90億
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
