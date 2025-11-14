search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：特斯拉(TSLA-US)EPS預估下修至1.61元，預估目標價為459.15元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共45位分析師，對特斯拉(TSLA-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.65元下修至1.61元，其中最高估值3.03元，最低估值0.82元，預估目標價為459.15元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.03(3.03)3.88.4311.46
最低值0.82(0.82)0.80.750.84
平均值1.67(1.67)2.223.134.19
中位數1.61(1.65)2.263.083.42

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值990.27億1,430.70億1,764.21億2,099.61億
最低值908.66億801.99億783.19億801.93億
平均值952.46億1,096.61億1,321.80億1,544.78億
中位數952.17億1,082.75億1,305.95億1,499.33億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.211.633.624.302.04
營業收入315.36億538.23億814.62億967.73億976.90億

詳細資訊請看美股內頁：
特斯拉(TSLA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


