鉅亨速報 - Factset 最新調查：華納兄弟探索(WBD-US)EPS預估上修至0.34元，預估目標價為24.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對華納兄弟探索(WBD-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.33元上修至0.34元，其中最高估值0.65元，最低估值0.15元，預估目標價為24.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.65(0.65)
|1.02
|0.97
|0.07
|最低值
|0.15(0.15)
|-0.92
|-0.98
|-0.43
|平均值
|0.37(0.36)
|-0.13
|-0.08
|-0.08
|中位數
|0.34(0.33)
|-0.18
|-0.09
|0.02
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|377.52億
|389.53億
|395.82億
|396.50億
|最低值
|364.84億
|356.25億
|354.48億
|364.32億
|平均值
|371.90億
|369.51億
|374.10億
|379.75億
|中位數
|371.97億
|369.21億
|371.72億
|381.13億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.14
|1.80
|-3.82
|-1.28
|-4.62
|營業收入
|106.40億
|121.86億
|338.17億
|413.25億
|392.97億
詳細資訊請看美股內頁：
華納兄弟探索(WBD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
