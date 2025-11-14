中鋼12月盤價開平盤 短期鋼市盤整行情弱中帶穩
鉅亨網記者彭昱文 台北
中鋼 (2002-TW) 今 (14) 日開出 12 月盤價，適逢年末產業庫存調整，近期國內外鋼需復甦趨緩，短期鋼市維持盤整、鋼價呈現弱中帶穩態勢，考量下游產業仍面臨競爭挑戰，為順應國際行情並兼顧客戶接單競爭力，月盤產品全面以平盤開出，並持續推動多元方案，確保接單量能。
總體經濟來看，美國聯準會啟動降息，有助提振經濟動能，歐洲經濟復甦緩慢，但仍優於預期，中國出口承壓與房地產調整壓力續存，全球經濟增速略為放緩。台灣在半導體與 AI 硬體製造業維持優勢，然傳統產業持續受終端需求不振與供應鏈風險增加衝擊，經營環境挑戰尚存。
鋼鐵原料及各國行情方面，煉鋼原料鐵礦砂價格維持在每公噸 100-105 美元附近，冶金煤上漲至每公噸 195~200 美元左右，鋼廠成本微幅走升。美國熱軋行情緩步走高至約每公噸 960-97 美元；歐盟明年鋼材進口配額新制效應逐漸發酵，當地行情回升至每公噸 700-710 美元。
中國十五五新框架強化鋼鐵行業結構性升級、淘汰落後產能及加速綠色轉型。寶鋼 12 月平板類產品續以平盤開出，越南台塑河靜熱軋新盤亦持平，惟亞洲鋼廠出口報價略微走滑，國際鋼價呈現弱中帶穩態勢。
