中鋼12月盤價開平盤 短期鋼市盤整行情弱中帶穩

中鋼 ( 2002-TW ) 今 (14) 日開出 12 月盤價，適逢年末產業庫存調整，近期國內外鋼需復甦趨緩，短期鋼市維持盤整、鋼價呈現弱中帶穩態勢，考量下游產業仍面臨競爭挑戰，為順應國際行情並兼顧客戶接單競爭力，月盤產品全面以平盤開出，並持續推動多元方案，確保接單量能。

總體經濟來看，美國聯準會啟動降息，有助提振經濟動能，歐洲經濟復甦緩慢，但仍優於預期，中國出口承壓與房地產調整壓力續存，全球經濟增速略為放緩。台灣在半導體與 AI 硬體製造業維持優勢，然傳統產業持續受終端需求不振與供應鏈風險增加衝擊，經營環境挑戰尚存。

‌



鋼鐵原料及各國行情方面，煉鋼原料鐵礦砂價格維持在每公噸 100-105 美元附近，冶金煤上漲至每公噸 195~200 美元左右，鋼廠成本微幅走升。美國熱軋行情緩步走高至約每公噸 960-97 美元；歐盟明年鋼材進口配額新制效應逐漸發酵，當地行情回升至每公噸 700-710 美元。