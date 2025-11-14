鮮活果汁-KY旺季挹注 Q3賺回近半個股本 1-9月EPS達9.32元

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-11-14 16:42

鮮活果汁 - KY (1256-TW) 在旺季效應挹注之下，今 (14) 日公布的最新財報獲利資訊顯示，2025 年第三季單季稅後純益 1.69 億元，超過上半年獲利的總和，季增 38.09%，年增 20.12%，每股純益 4.98 元，等於賺進約半個股本；1-9 月稅後純益 3.15 億元，年增 13.5%，每股純益達 9.32 元。

鮮活果汁-KY董事長黃國晃。(鉅亨網記者張欽發攝)

鮮活果汁 - KY 第三季營收 14.44 億元，毛利率 29.46%，季減 1.09 個百分點，年增 1.76 個百分點，第三季單季稅後純益 1.69 億元，超過上半年獲利的總和，季增 38.09%，年增 20.12%，每股純益 4.98 元，

鮮活果汁 - KY 1-9 月營收 3.41 億元，毛利率 28.57%，年增 2.59 個百分點，稅後純益 3.15 億元，年增 13.5%，每股純益達 9.32 元。

鮮活果汁 - KY 在第三季受益於夏季高溫季節，新茶飲傳統銷售旺季，加上中國大陸三大外送平台投入大量資金啟動補貼以提振零售消費市場業績，助益銷售提升，推升第三季合併營收 14.44 億元，季增 36.02%、年增 10.89%。

鮮活果汁 - KY 今年前三季在匯率波動與市場調整期間，整體營運仍繳出獲利成長佳績，第四季雖進入傳統淡季，鮮活果汁 - KY 已從「提供原料」升級為「提供解決方案」之產業地位，協助客戶打造市場爆款，並以通路區隔化再拓展市場通路，以期第四季營收持穩，隨著中國大陸新茶飲市場競爭焦點轉向供應鏈穩定、產品健康創新與品牌深度價值，鮮活將持續深化研發創新、優化供應鏈與品質控管體系，鞏固市場競爭優勢，為後續營運成長奠定基礎。

同時，鮮活果汁 - KY 首度來台投資設立屏東新廠正進行中，預計在 2026 年第二季試營運，在明年下半年有機會以漸進式對貢獻營收

鮮活果汁 - KY 中國大陸昆山、天津、廣東與廣西四座工廠合計 15.5 萬噸年產能，來台在屏東設廠，可望成為新增建的產能。