鮮活果汁 – KY屏東新廠預計明年第二季進入試營運
鉅亨網記者張欽發 台北
鮮活果汁 – KY(1256-TW) 首度來台投資設立屏東新廠正進行中，預計在 2026 年第二季試營運，在明年下半年有機會以漸進式對貢獻營收，而鮮活果汁 – KY 選擇進駐的屏東農業科技園區也熱鬧起來，包括裕山 (7715-TW)、安心食品 (1259-TW)、遠東生技 (6886-TW)、台畜及桂冠食品都進駐此一園區。
同時，泰山 (1218-TW) 前董事長詹岳霖在食品業界以寵物食品開創另一新局，在屏東農業科技園區設廠並砸下近 3 億元設廠，主要生產以貓咪爲主的寵物食品，詹岳霖的此一投資以「愛貓一生」爲自有品牌，「愛貓一生」生產線即將於 12 月完成全部設備的進駐；明年 4 月正式開幕，並有意設立爲觀光工廠、力
以環境工程爲主的裕山指出，在屏東農業科技園區設立研發中心，開發生物製劑並早已進入營運。
而鮮活果汁 - KY 於今年 3 月在台設立子公司，並公布在台灣屏東向農業部農業科技園區管理中心租用取得土地 1884 坪，租期到 2043 年 12 月底，同時以 6699 萬元向妙見食品公司取得 914 坪廠房及設備。
鮮活果汁 – KY 將在台在屏東設廠，可望成為繼在中國大陸昆山、天津、廣東與廣西四座工廠合計 15.5 萬噸年產能後新增建的產能，預計在 2026 年第二季試營收，在明年下半年有機會以漸進式對貢獻營收。
鮮活果汁 – KY 2025 年 1-10 月營收爲 34.74 億元，年減 2.85%。
