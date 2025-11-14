search icon



近期超夯的 AI 產業、科技股、電動車龍頭，引領美股上漲！雖然台股企業扮演重要零組件角色，將同步受惠，但更直接的投資方式是「投資美股，當全球品牌的股東」，身為想擁有被動收入的新手，美股 ETF 該怎麼選呢？如何投資美股大盤型 ETF？本文將比較：VT、 VTI 及 VOO，介紹全市場型美股 ETF 的追蹤指數、成分股與歷史回測...！

cover image of news article
美股大盤型ETF怎麼買？4步驟教你挑出美股版台灣50指數！(圖:shutterstock)

美股大盤型 ETF 怎麼選？


永豐金證券表示，以 VT、VTI、VOO 這三檔「豐存美股熱門標的」為範例，投資人可以用 4 步驟來篩選：

步驟 1、比較美股 ETF 之追蹤指數

VT、VTI、VOO 的「持股分散多寡」是這三檔熱門的美股 ETF 最大的不同點，風險風散程度高至低依序： VT＞VTI＞VOO 。

VT 等於買進「全世界」 40 多個國家 9,000 多家公司：

根據 Vanguard 官網資料， 截止日 2025 年 9 月 30 日，VT 美國投資比例僅佔 65.9%，其餘依序為日本、英國、中國，投資比例為 5.6%、3.3%、3.6%。

其中，台灣也有 2.2% 的佔比。

點我前往查看 VT 更多資訊

VTI 與 VOO 等於 100% 投資「美股企業」：

VTI 是買進「美股」大、中、小 3,000 多檔個股，類似台股加權指數，追蹤所有股票的漲跌幅。

點我前往查看 VTI 更多資訊

VOO 則是更聚焦在美股前 500 代表性大公司，類似台版 0050，追蹤台股的前 50 大企業。

點我前往查看 VOO 更多資訊

VT、VTI、VOO 美股 ETF 新手怎麼選？

美股新手兩種選擇：

1、若股民不想完全押注在一個國家，VT 就是一個分散國家風險的熱門標的

2、若想專注投資美國的長期發展，VTI、VOO 這兩檔 ETF 也值得研究

接著以歷史報酬率來看，

根據豐存股定期定額數據，截至 2025 年 11 月 4 日， VT、VTI、VOO 每月 6 號定期定額美金 300 元投入：

  • VT 報酬率為 6.54%，總資產 6705.91 美元
  • VTI 報酬率為 7.57%，總資產 7919.50 美元
  • VOO 報酬率為 7.99%，總資產 8434.45 美元

VOO 報酬率最高，主要是試算期間，美國漲勢較為領先，而 VT 美股占比僅 65%。

但也不代表選擇 VT 就是不好，畢竟投資 VT 就是希望能平均分散國家風險，誰知道未來哪天換哪個大國崛起呢？

■ 更多美股大盤型 ETF 完整比較請見：豐雲學堂存股怎麼買專欄

永豐金證券指出，想要進行存股的投資人可以使用豐存股定期定額，選擇標的、設定金額、定期定額扣款，便可輕鬆開始存股，且申購門檻低， 10 美元起就可開始，還有市場首創的「美股股利再投入」功能，如果是對市場有看法的投資人，想自己有交易彈性，可以直接使用大戶投 APP 下單美股，輕鬆投資潛力市場。

詳情請見：豐存股官網


