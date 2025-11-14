鉅亨研報 2025-11-14 16:26

近期超夯的 AI 產業、科技股、電動車龍頭，引領美股上漲！雖然台股企業扮演重要零組件角色，將同步受惠，但更直接的投資方式是「投資美股，當全球品牌的股東」，身為想擁有被動收入的新手，美股 ETF 該怎麼選呢？如何投資美股大盤型 ETF？本文將比較：VT、 VTI 及 VOO，介紹全市場型美股 ETF 的追蹤指數、成分股與歷史回測...！

美股大盤型ETF怎麼買？4步驟教你挑出美股版台灣50指數！(圖:shutterstock)

美股大盤型 ETF 怎麼選？

‌



永豐金證券表示，以 VT、VTI、VOO 這三檔「豐存美股熱門標的」為範例，投資人可以用 4 步驟來篩選：

步驟 1、比較美股 ETF 之追蹤指數

VT、VTI、VOO 的「持股分散多寡」是這三檔熱門的美股 ETF 最大的不同點，風險風散程度高至低依序： VT＞VTI＞VOO 。

■ VT 等於買進「全世界」 40 多個國家 9,000 多家公司：

根據 Vanguard 官網資料， 截止日 2025 年 9 月 30 日，VT 美國投資比例僅佔 65.9%，其餘依序為日本、英國、中國，投資比例為 5.6%、3.3%、3.6%。

其中，台灣也有 2.2% 的佔比。

■ VTI 與 VOO 等於 100% 投資「美股企業」：

VTI 是買進「美股」大、中、小 3,000 多檔個股，類似台股加權指數，追蹤所有股票的漲跌幅。

VOO 則是更聚焦在美股前 500 代表性大公司，類似台版 0050，追蹤台股的前 50 大企業。

■ VT、VTI、VOO 美股 ETF 新手怎麼選？

美股新手兩種選擇：

1、若股民不想完全押注在一個國家，VT 就是一個分散國家風險的熱門標的

2、若想專注投資美國的長期發展，VTI、VOO 這兩檔 ETF 也值得研究

接著以歷史報酬率來看，

根據豐存股定期定額數據，截至 2025 年 11 月 4 日， VT、VTI、VOO 每月 6 號定期定額美金 300 元投入：

VT 報酬率為 6.54%，總資產 6705.91 美元

VTI 報酬率為 7.57%，總資產 7919.50 美元

VOO 報酬率為 7.99%，總資產 8434.45 美元

VOO 報酬率最高，主要是試算期間，美國漲勢較為領先，而 VT 美股占比僅 65%。

但也不代表選擇 VT 就是不好，畢竟投資 VT 就是希望能平均分散國家風險，誰知道未來哪天換哪個大國崛起呢？

■ 更多美股大盤型 ETF 完整比較請見：豐雲學堂存股怎麼買專欄