普發一萬放大術｜大盤型台股ETF 怎麼買？完整分析0050、00922、00692、00923、00850熱門Top 5！
普發一萬元領錢了！民眾除了摩拳擦掌準備購物大血拼，將「全民紅包」花在消費上，也可以善用這筆錢投資理財，本文將針對熱門台股市大盤型 ETF 做介紹，助您打造專屬的財富聚寶盆！。
如何挑選優質 ETF?
永豐金證券指出，ETF 因能分散風險、低手續費、加上買賣方便，近幾年成為投資市場寵兒，不過在選擇上，仍有以下幾點要留意：
1. 追蹤的「指數」要清晰且具代表性
選擇追蹤廣泛、公認且歷史悠久的指數，能確保您的投資真的代表了該市場的整體表現。
2. 評估成立時間長短
成立時間長就像一個「投資績效的成績單」。時間越長，成績單越完整，越能證明 ETF 是可靠且經得起考驗的。
3. 流動性與規模要足夠大
可以看資產規模與日均成交量，規模大的 ETF 不易面臨清算下市風險，且成交量大能確保您能快速以貼近淨值的價格買入或賣出，避免不必要的交易成本。
4. 費用率要越低越好
費用率長期侵蝕報酬的「隱形殺手」，不論 ETF 種類為何，越能趨近於 0 越好！
5. 追蹤誤差要越小越好
追蹤誤差大，通常代表基金經理人的操作、費用、或流動性管理的效能落後。選擇追蹤誤差長期穩定且低的 ETF，才能確保您真正享受到指數的報酬。
6. 基金公司信譽需優良
選擇由大型、國際知名或本土具備領導地位的金融機構發行的 ETF。這些公司擁有更豐富的資源、更嚴謹的內控和更穩定的長期運營能力，能提供更高的安全保障。
在追求財富累積的階段，大盤型 ETF 因其長期增值潛力，獲得大眾青睞，而根據豐存股資料顯示，以 2025/11/5 收盤價計算，淨值低於 100 元的台股市值型 ETF TOP5 有：元大台灣 50(0050)、國泰台灣領袖 50(00922)、富邦公司治理 (00692)、群益台 ESG 低碳 50(00923) 及元大臺灣 ESG 永續(00850)
首先透過報酬率觀察，根據豐存股每月 6 號定期定額投入 5000 元，截至 2025 年 11 月 7 日的歷史報酬率數據來看：
0050 報酬率 13.03%，損益 249,085 元
00922 報酬率為 11.10%，總資產 207,413 元
00692 報酬率為 11.55%，總資產 217,508 元
00923 報酬率 10.68%，損益 198,038 元
00850 報酬率 10.87%，損益 202,075 元
0050 報酬率最好，主要是台積電占比高，近年股價表現強勢的原因，然而過高的集中度猶如一把雙面刃，股民也可以考慮其他績優台股大盤型 ETF 作為更平衡的替代方案。
投資人要找出適合自己的 ETF，可以先明確投資目標後，再依據個人風險承受度與資金和時間規劃做調配，輕鬆穩健踏上投資之路。永豐金證券指出，不論是單筆零股買進或是想要存股，都可以使用豐存股強大多元的功能，直接買進台股大盤型 ETF 等自己喜愛的標的，現在台股只要 100 元起就能開始定期定額，並享手續費優惠，讓你的投資無負擔，想用 ETF 開始複利投資的股民可以把握機會。
