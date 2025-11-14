「美股6雄」齊聚台北挺台廠供應鏈！經部國際夥伴採購連6年破6兆元 今年續成長6%

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-11-14 14:14

「2025 經濟部電子資訊國際夥伴績優廠商頒獎典禮」（IPO Awards Ceremony）昨（14）日於台北盛大舉行，由經濟部長龔明鑫親自頒發 7 大獎項予 AMD 等 20 家國際大廠。電子資訊國際大廠對台採購金額預估將連續六年超過 2,000 億美元 (約台幣 6.2 兆元)，2025 年更上看 2,359 億美元，年增 6%。

經濟部長龔明鑫於2025經濟部電子資訊國際夥伴績優廠商頒獎典禮致詞。（圖：經濟部提供）

本次典禮最大亮點是，引領全球 AI 浪潮的「Magnificent 7」（美股七雄）企業中，除了 Tesla，包括 Apple、Amazon、Google、Meta、Microsoft、NVIDIA 等代表均親自出席，象徵台灣在全球電子資訊產業鏈的關鍵影響力。據統計，電子資訊國際大廠對台採購金額預估將連續六年超過 2,000 億美元，2025 年更上看 2,359 億美元，年增 6%，充分展現國際夥伴對台灣供應鏈的信任，以及台灣在 AI 趨勢下無可取代的戰略地位。

本獎項的頒發，旨在肯定國際大廠夥伴透過在台研發、製造、採購與生態共創，強化台灣於全球關鍵技術與供應鏈的戰略地位。透過與國際接軌，加速推動我國產業在高附加價值、永續科技、創新應用三軌並進的轉型方向。例如，本次獲獎的 Cadence 與 Micron 持續擴大在台布局，強化半導體研發與製造能量；Google 則在台啟用美國總部以外最大硬體研發基地，並簽署亞太區首宗企業地熱購電協議，加速我國潔淨能源的發展。

龔明鑫致詞時提到，台灣資通訊產品與電子零組件出口額自 2017 年的 1,400 多億美元，在今年底有望突破 4,800 億美元，八年間成長超過 3 倍。他強調，有賴 AI 時代快速來臨，帶動台灣相關產業採購與供應鏈合作金額大幅提升，行政院亦推動「AI 新十大建設」，積極布局矽光子、量子運算及 AI 機器人等高科技，同時致力推動 AI 在百工百業與日常生活中的應用。他也鼓勵國內外夥伴加入經濟部「領航企業研發深耕計畫」(A + 計畫)，攜手推升台灣在全球 AI 產業鏈中的重要地位。

「經濟部電子資訊國際夥伴績優廠商獎項」備受國際大廠肯定，每年均有近 30 家歐美日大廠主動參與評選。獲獎廠商將可享有研發測試自用商品免驗通關、外國人才來台條件放寬等多項獎勵措施。

表：重點獲獎名單