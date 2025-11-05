高峰已過 晶技10月營收下滑到11.27億元 估Q4季減8-10%

‌



晶技 2025 年以來營收逐季攀升，第三季營收爲 34.92 億元，季增 3.72%，年減 4.82%。晶技在進入第三季消費性電子及包括蘋果手機新機的需求旺季，法人估晶技第四季營收仍維持於高檔，全年營收勝過去年全年。

晶技執行長林萬興先前在法說會指出，目前晶技在海外的新增生產基地已於 2024 年第四季起陸續投產，其中並以浙江寧波的晶創電子車用頻率元件生產最先投產，而在印尼洒水的新設置生產基地，並已經投產，產能在積極求拉升，以先達到每月 2000 萬顆石英元件後再行擴張，泗水廠在 7 月己達成損益兩平。