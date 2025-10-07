晶技1-9月營收站上百億元大關 估全年營收勝過去年
鉅亨網記者張欽發 台北
頻率元件龍頭廠晶技 (3042-TW) 今 (7) 日公布最新營收資訊，2025 年 9 月營收突破 12 億元達 12.35 億元創今年來新高，月增 7.79%，年減 4.99%；1-9 月營收突破 100 億元達 100.25 億元，年增 7.28%。法人估晶技第四季營收仍維持於高檔，全年營收勝過去年全年。
晶技 2025 年以來營收逐季攀升，第三季營收爲 34.92 億元，季增 3.72%，年減 4.82%。
晶技自結獲利資訊，2025 年 8 月營收 11.46 億元，創今年單月次高，月增 3.12%，年減 4.92%，單月稅前盈餘 2.01 億元，也爲今年次高，月增 2.72%，年增 20.5%，單月每股稅前盈餘 0.58 元，1-8 月稅前盈餘爲 13.81 億元，年減 18.2%，每股稅前盈餘爲 4.03 元。
晶技 2025 年 8 月營收 11.46 億元，毛利 3.55 億元，毛利率 31.01%，累計 2025 年 1-8 月營收 87.9 億元，毛利 29.54 億元，毛利率 33.6%，稅前盈餘爲 13.81 億元，年減 18.2%，每股稅前盈餘爲 4.03 元。晶技在進入第三季消費性電子及包括蘋果手機新機的需求旺季，法人預估 10 月營收也 將維持 9 月的水準。
晶技在 7-8 月對蘋果 iPhone 供貨組合及項目與去年不同，但就營收面來看，7 月及 8 月總體 營收均較 2024 年同期減少，但實質來自蘋果營收不減反增，而估晶技 9 月的對蘋果營收將再成長。
晶技 2025 上半年財報營收 65.32 億元、年增 15%；營業毛利 22.51 億元，營業利益 10.65 億元，歸屬於母公司業主淨利 8.42 億元、年減 20.1%，每股純益為 2.46 元，主要受新台幣匯率強升，以及消費性電子需求疲軟影響。
