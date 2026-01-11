鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-01-11 10:49

日常忙碌不小心錯過繳稅期限，若逾期繳納將罰每逾 3 日加徵 1% 的滯納金，最高會加徵至 10%！但現在不必再大費周章請假去銀行排隊了。財政部推出便民新制，自 115 年 1 月 1 日起，國稅逾期稅單只要在截止日後的 30 天內，隨時都能透過網路繳稅服務網站，使用信用卡或晶片金融卡線上補繳，讓你 24 小時都能輕鬆處理，不再受限於金融機構的營業時間，最快速度止損滯納金。

財政部南區國稅局指出，隨著數位服務升級，除了菸酒稅以外的國稅核定稅款、罰鍰或租稅規避加徵款項，現在都能透過網路管道補齊。民眾只要登入網路繳稅服務網站，就能選擇信用卡、活期（儲蓄）存款帳戶或晶片金融卡進行支付，徹底打破地域與時間的限制。不過要注意的是，這項便民措施僅限於逾期未超過 30 天的案件，如果是分期繳稅的個案，則不適用這項線上補稅功能。

針對滯納金計算，該局進一步解釋，雖然補繳變方便了，但延遲的代價依然存在。依據規定，逾期繳納仍須負擔每逾 3 日加徵 1% 的滯納金，最高會加徵至 10%。以王先生為例，若他收到 113 年度綜合所得稅核定稅額繳款書，繳納期限至 115 年 1 月 26 日，卻因為一時疏忽忘記報繳，在 115 年 2 月 25 日之前，他都能直接用手機或電腦線上完成補繳，省去跑銀行的奔波。