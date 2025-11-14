北京深夜召日本駐陸大使抗議日相言論 牛彈琴：中國的憤怒在升級

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-14 14:20

11 月 14 日凌晨 2 時 56 分，中國外交部網站發布一則簡短但分量十足的訊息，副部長孫衛東奉示召見日本駐中大使金杉憲治。這一非比尋常的時間點與「奉示」二字，傳遞出中方對日相高市早苗涉台挑釁言論的強烈不滿與嚴正回應。

北京深夜召見日本駐陸大使抗議日相涉台言論 牛彈琴：中國的憤怒在升級（圖：Shutterstock）

具中國官方背景微信公眾號「牛彈琴」同日刊文表示，中國的憤怒在這場深夜的外交交涉與擲地有聲的表態中持續升級。

高市早苗近日公然發表涉台言論，暗示可能武力介入台海問題，且在中方多次嚴正交涉後仍拒不撤回。這一行徑觸碰到中國核心利益的紅線，成為此輪外交風暴的導火線。

在召見金杉憲治時，孫衛東措辭嚴厲，直指高市言論「極其錯誤、極為危險」，並提出「五個嚴重」：嚴重違背國際法與國際關係基本準則，嚴重破壞戰後國際秩序，嚴重違背一個中國原則和中日四個政治文件精神，嚴重破壞中日關係政治基礎，嚴重傷害中國人民感情。

孫衛東說，「14 億中國人民對此絕不答應」，並強調 80 年前中國人民歷經 14 年浴血奮戰擊敗日本侵略者，今日任何干涉中國統一的行徑，中方必將迎頭痛擊。

外交部發言人林劍同日在記者會上也對高市早苗言論本質連發四大問題：「是否要重蹈軍方主義覆轍？是否要再次同中國人民和亞洲人民為敵？是否企圖顛覆戰後國際秩序？」他明確警告，日方若膽敢介入台海，將構成侵略行為，中方必將堅決構成反制，並正告日方玩火必自焚。

文中也指出，這場外交風波的背後是高市一貫的反中立場與對歷史罪責的漠視。上台前，她便多次否認南京大屠殺、渲染「中國威脅論」，宣稱「台灣有事就是日本有事」，甚至以內閣大臣身份多次參拜靖國神社，如今身為首相不但未收斂，反而變本加厲，突破歷任首相在台灣問題上的謹慎邊界。

即便剛卸任的前首相石破茂，也罕見發聲批評高市言論是危險表述，無助於提升威懾力，並痛惜中日關係因她急轉直下。

高市早苗的挑釁，徹底破壞了中日關係近年好不容易好轉的氣勢。過去兩年，兩國關係本有緩和跡象，但她的魯莽舉動不僅點燃兩國新仇，更讓區域局勢蒙上陰影。若處理不當，外交摩擦或向經濟、文化等領域擴散，多年努力或毀於一旦。

中國強硬反制日本既是對主權的捍衛，也是對歷史的警示。台灣問題是中國核心利益的核心，不容許任何外部干涉。日本若誤判情勢，試圖重蹈軍國主義覆轍，必將遭到中方堅決反擊。

這場風波也讓國際社會更清楚地看到日本部分政客的真面目。高市早苗的激進表態，不僅讓中日關係承壓，更暴露其對歷史罪責的逃避與對現實力量的誤判。政治家的智慧，本應在於避免在火藥桶旁玩火，而非點燃衝突。