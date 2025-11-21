鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-11-21 16:04

日本首相高市早苗 21 日拒絕了中國要求收回近期有關台灣言論的要求，並表示與中國建立「戰略互惠關係」的大方向也沒有改變。對此中國外交部回應堅決反對，要求日方恪守中日四個政治文件精神和承諾，立即收回錯誤言論。

高市早苗拒絕收回「台灣有事論」 中國外交部回應。(圖:shutterstock)

高市早苗近日成為數十年來首位公開將「台灣海峽危機」與「可能派遣日本自衛隊」掛鉤的在任日本領導人，此舉引發北京強烈反彈，並招致經濟報復。

‌



週五在啟程前往南非出席 G20 會議前，高市向記者再次重申了立場。當被問及是否打算收回引發北京強烈不滿的相關言論時，她表示：「若出現威脅日本存續的情況，政府將依據所有可得資訊，並考量各實際情境發生時的具體狀況，作出全面判斷。」

她補充說：「我本人在回應中已多次重申這一立場，政府的態度始終如一。」

中國外交部在 21 日例行記者會上對此做出回應，發言人毛寧表示，日本首相高市早苗公然發表的涉台錯誤言論，暗示武力介入台海的可能性，激起了中國人民的公憤和譴責，中方對此堅決反對。