2025-11-14

投信投顧公會公布 10 月 TISA(台灣個人投資儲蓄帳戶) 基金申購狀況，全市場共獲 2.4 億元申購，全體規模攀升至 5.8 億元持續成長，而 0050 連結基金熱度遙遙領先，單月申購率先破億，最受退休準備投資人青睞。

退休準備首選！0050連結基金蟬聯TISA級別之王 10月申購衝1.4億元。

觀察 10 月 TISA 級別基金前三名申購情形，0050 連結基金獲得高達 1.4 億元申購，大幅領先第二名統一台灣動力基金的 1779 萬元，以及第三名統一大滿貫基金的 1626 萬元。

統計 TISA 7 月上架以來，0050 連結基金單月申購金額從約 2000 萬元成長至破億，是 TISA 最具代表性投資選項。

法人分析，0050 連結基金績效與 0050 連動，高度反映台股成長，不會有選股失誤風險。隨著 0050 調降費用率與分割後熱度高漲，0050 最新單月定期定額金額已來到逾 57 億元，平均每人每月扣款金額 9576 元。0050 連結基金 TISA 級別不僅在經理費進一步優惠，更採不配息機制，有利擴大長線複利效果。

統計 0050 成立以來至今年 10 月底，含息報酬率 1314%，換算 5.8 年就可以為投入資產翻倍，長期成長性非常適合定期定額投資，且目前證交所公布的定期定額前 10 大個股皆為 0050 成分股，0050 連結基金 TISA 級別每月定期定額最低 1000 元即可參與。

長期推廣 0050 投資的財經教授周冠男，推崇兩大概念，包括一、對於沒有資訊的投資人，投資越簡單越好；二、不配息級別具有節稅、節省健保補充費、節省配息摩擦成本，以及股息再投入的複利效果，任何省下來的經理費用，都是未來資本成長的動能。