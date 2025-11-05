鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-11-05 11:07

普發萬元即將入袋！除了購物，今年以來投信公司響應政策推出的 TISA 級別基金，因為千元就能參與，門檻相對低，也成為選項之一。統計目前市面上 21 檔投資國內標的的 TISA 級別基金，10 月單月績效介於 1.7%~17.04%，報酬達雙位數的有 11 檔；今年以來績效則介於 1.7%~50% 之間，報酬達雙位數的有 13 檔，10 月單月與今年累積報酬都有站上雙位數的總計有 11 檔。

11檔TISA級別績優基金出列 10月與今年以來報酬皆達雙位數。(圖:shutterstock)

這 11 檔分別為凱基台灣精五門基金、統一台灣動力基金、統一大滿貫基金、PGIM 保德信中小型股基金、國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金、PGIM 保德信高成長基金、富邦精銳中小基金、群益馬拉松基金、施羅德台灣樂活中小基金、永豐永豐基金、永豐中小基金，其中又以凱基台灣精五門基金表現特別搶眼，不僅 10 月單月績效逼近 15%，今年以來績效更是高達 50%，成為 TISA 級別年度績效王。

市場人士表示，受惠 AI 需求推波助瀾，台廠 AI 供應鏈族群業績屢創佳績，成為推升台股大盤指數點位的堅實驅動力，總計台股加權指數今年以來上漲 22.57%，10 月也有 9.35% 的漲幅，布局國內的 TISA 級別基金普遍繳出亮眼成績，加上 TISA 級別基金具備低經理費、免手續費優勢，更是有利淨值表現。

凱基台灣精五門基金研究團隊表示，據財政部初估，台灣 10 月出口額介於 528 億至 549 億美元，年增率約為 28% 至 33%；隨著 AI 需求持續強勁及消費性電子新品備貨旺季來臨，預期電子產業將繼續帶動台灣出口成長。台廠的技術優勢與產業領先地位，也持續吸引外資青睞，總計 9 月外資淨匯入 91.6 億美元，累計前 9 個月淨匯入 326 億美元，與去年全年度的 378 億美元相比，已達 86%；2025 年的最後兩個月，在電子傳統產業旺季效應加持下，可望持續吸引外資匯入，2025 年外資淨匯入金額有機會刷新去年紀錄。

凱基台灣精五門基金研究團隊指出，隨著 AI 晶片規格不斷升級，對晶片的製程技術與良率也會更加要求，進一步帶動晶片測試及相關設備產業的需求；台灣測試服務產業憑藉技術領先與在地化供應鏈優勢，有望在 AI 趨勢中維持強勢競爭力，將是下一階段可以留意的投資方向。

10 月與今年以來報酬皆達雙位數的 11 檔 TISA 級別基金 名稱 今年以來績效 (%) 10 月績效 (%) 凱基台灣精五門基金 - 新臺幣 TISA 50 14.94 統一台灣動力基金 - TISA 類型 49.03 16.84 統一大滿貫基金 - TISA 類型 46.12 16.66 PGIM 保德信中小型股基金 - TISA 級別 45.4 14.76 國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金 - 新台幣 TISA 37.52 10.9 PGIM 保德信高成長基金 - TISA 級別 36.2 12.28 富邦精銳中小基金 - TISA 類型 35.58 13.31 群益馬拉松基金 TISA 類型 32.86 12.27 施羅德台灣樂活中小基金 - TISA 類型 27.7 10.28 永豐永豐基金 - TISA 類型 14.8 17.04 永豐中小基金 - TISA 類型 12.34 13.65