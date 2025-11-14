耶誕確幸來了 統一「愛．Sharing」10周年 指定通路消費點數回饋10倍
鉅亨網記者王莞甯 台北
統一企業集團今 (14) 日宣布，年度盛事「愛．Sharing」點燈活動於下午 6 點揭開序幕，旗下 DREAM PLAZA、台北統一時代百貨、高雄夢時代和統一集團各通路共創聖誕經典，尤其今年「愛．Sharing」邁入第 10 年里程碑，也特別推出「10 年有愛，10 倍分享」活動，期間於統一集團指定通路消費即享點數 10 倍贈。
統一說明，今年愛 Sharing 盛事以義大利威尼斯為主題城市，呈現浪漫水都的獨特魅力，聖誕主樹 Purple Wish 的靈感來自於威尼斯著名的嘉年華面具節、聖馬可廣場的歌德式柱體和四季協奏曲。
除了精彩的聖誕主樹外，統一也規劃了更多主題裝置，展現聖誕節和尼斯獨有的特色。
在台北時代百貨夢廣場，廣場上的威尼斯總督宮、香氛花園和日落時分乘坐貢多拉船享受唯美的情定威尼斯，每個場景彷彿置身水都。
DREAM PLAZA 旁興雅路上，橋與流光之城以尖塔橋、洛沃橋、麥稈橋為靈感，象徵永恆的愛情，大門則以巨大聖誕燈飾和威尼斯藍天與金色星星呼應，展現滿滿冬季夢幻。
而高雄夢時代則有威尼斯大運河和著名的里阿爾托橋，營造河岸浪漫造景，點綴有貢多拉船伕、聖馬可飛獅、彩色玻璃工藝，更以面具節為發想舉辦夢想狂歡嘉年華，預計邀請各式表演者共襄盛舉。
