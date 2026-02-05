鉅亨網記者張欽發 台北 2026-02-05 11:24

迎接浪漫西洋情人節，2 月 14 日恰逢春節假期首日，今年為統一企業 (1216-TW) 集團第三年集結 7-ELEVEN(2912-TW)、康是美、UNIKCY、DREAM PLAZA、統一時代百貨台北店、夢時代、統一佳佳、星巴克、CupiCho、統一精工等關係企業品牌，以「純粹而經典的愛」為概念設計 2026 年西洋情人節精緻花盒，共同敬獻逾 7 萬支「進口空運玫瑰花」。

每逢重要時刻，統一企業集團總會精選最能代表心意的鮮花花禮，陪伴您將源於內心的愛和祝福送到最重要的人手中。今年西洋情人節花盒設計以「純粹而經典的愛」為主題，經典紅、深邃黑與優雅金作為主軸，整體呈現經典而不流於俗套，以紅玫瑰傳達真摯、熱烈且不隨時間改變的情感。

統一企業指出，限量「進口空運玫瑰花」於 2 月 12 日至 2 月 14 日 7-ELEVEN 指定門市浪漫登場，單支售價 199 元，還可同享巧克力禮盒 75 折至 85 折的加價購優惠，推薦「金莎經典巧克力心型禮盒」、CupiCho 全球精品巧克力「Elit 松露三重奏寶盒 - 霧光紅」、「比得兔典雅花園 77% 黑巧克力禮盒」，即日起可直接到門市先預訂，於情人節前夕取貨，併買花禮與巧克力甜蜜加分。