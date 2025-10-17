〈電商備戰雙11〉Yahoo購物趕大檔期前改版 新設統一旗艦店

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-10-17 10:19

趕在年度雙 11 購物盛典前夕，統一集團轉投資 Yahoo 台灣電子商務宣布推出全新購物首頁，為平台近 7 年來最大幅度的使用體驗升級，同時進駐多家知名品牌旗艦店，由於此次改版正值與統一集團合資滿周年，象徵 Yahoo 台灣電子商務邁入轉型關鍵時刻。

Yahoo購物趕大檔期前改版 新設統一旗艦店。(圖：Yahoo購物提供)

Yahoo 台灣電子商務執行長黃吉樂表示，此次改版是平台現代化、為用戶創造更多價值，並讓品牌與賣家更具信心的關鍵一步，尤其深度串連統一集團 uniopen 會員生活圈，並導入 AI 創新應用，正打造下一代電商平台，希望在雙 11 有效為品牌與賣家創造強勁業績動能。

Yahoo 購物正持續引進統一集團旗下人氣食品、美妝與日用品牌，並新設統一企業官方旗艦店，上架逾千項商品。

Yahoo 購物也統計，自 5 月開放全台超過 1900 萬個 uniopen 帳號與 Yahoo 購物中心綁定以來，成功喚醒近 30% 非活躍用戶。