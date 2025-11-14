鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-11-14 14:50

加密資產管理公司 Grayscale Investments 已向美國證券交易委員會 (SEC) 公開遞交了 S-1 首次公開募股 (IPO) 申請文件。此舉發生在多家加密原生公司 (如 Circle Internet Group 和 Bullish) 尋求在美國公開上市的背景下，反映了行業參與者加速進入美國股權市場的趨勢。

加密資產管理巨頭Grayscale遞交美國IPO申請(圖:shutterstock)

Grayscale 計畫在紐約證券交易所 (NYSE) 上市，股票代號為「GRAY」。Grayscale 是一家資產規模龐大的數位資產管理公司，截至 2025 年 9 月底，其總資產管理規模 (AUM) 約為 350 億美元，涵蓋了超過 40 種產品，提供對 45 種以上代幣的曝險。

公司背景與控制權

Grayscale 是專注於加密貨幣的創投公司 Digital Currency Group(DCG) 的子公司。根據文件，DCG 在上市後仍將透過持有具有十票投票權的 B 類股，對 Grayscale 保留控制權。

Grayscale 的 IPO 採用了傘型合夥公司結構 (Up-C)，此結構對公司創辦人和早期投資者在稅收方面有所優惠。董事長 Barry Silbert 在文件中表示，Grayscale 是一家先驅者，促進並擴大了投資者對數位資產這一快速增長類別的接觸。

Grayscale 以其旗艦產品比特幣信託 ETF(GBTC-US) 和 CoinDesk Crypto 5 ETF(GDLC-US) 而聞名。公司在 2023 年對 SEC 的訴訟中贏得了里程碑式的勝利，為去年美國現貨比特幣 ETF 的批准鋪平了道路。

然而，雖然整個 ETF 領域資產已高達 1690 億美元，但 GBTC(規模約 170 億美元) 因其相對較高的 1.5% 費用比率，持續面臨資金流出，去年流出逾 210 億美元，2025 年又流出了 30 億美元。

Grayscale 去年已推出了費用比率較低的比特幣迷你信託 ETF(BTC-US)，其費用比率僅為 0.15%，目前資產約 50 億美元。

財務表現與上市時機

在財務表現方面，Grayscale 揭露，截至 2025 年 9 月 30 日的九個月內，其營收約為 3.187 億美元，較 2024 年同期的 3.979 億美元下降了 20%。同期的淨利潤約為 2.033 億美元，同比下降 9.1%。不過，經調整後的淨利潤率為 65.3%，顯示其營運狀況仍在改善。

本次 IPO 的時機恰逢美國政府停擺結束，SEC 的文件審查功能恢復，預計將帶動 IPO 市場的動能。本次發行的主承銷商包括摩根士丹利、美銀證券、Jefferies 和 Cantor Fitzgerald。