鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-14 17:00

美國證交會 (SEC) 主席 Paul Atkins 周三 (12 日) 公開系統性地闡述該機構對加密貨幣的監管新框架「Project Crypto」的下一步計畫，核心圍繞代幣分類、Howey 測試的動態應用及推動國會立法三大方向，旨在為數位資產市場建立清晰規則，平衡創新與投資者推動國會立法市場建立清晰規則。

破天荒畫紅線！美SEC主席：4類加密資產豁免證券監管 不扼殺創新 支持國會立法（圖：Shutterstock）

Atkins 在一場公開演說中開門見山地表示，美國必須在數位金融革命中維持領導地位，「Project Crypto」是匹配創新活力的監管架構。其核心在於聯邦證券法框架下，以「公平與常識」原則判斷加密資產是否屬於證券。

‌



Atkins 特別提及，這一想法延續了 SEC 委員 Hester Pierce 領導的加密貨幣工作組成果，後者以經濟現實為基礎構建了連貫的加密資產處理框架，Atkins 對此表示高度認同與合作意願。

Atkins 演講圍繞著三大主題：清晰的代幣分類、Howey 測試的現實適配，及對市場參與者的實際影響。

代幣分類：明確「非證券」邊界

Atkins 提出，SEC 將建立基於長期 Howey 投資合約分析的代幣分類體系，並承認部分加密資產本質並非證券。他並確認以下四類「非證券」代幣：

數位商品：價值與「功能完善且去中心化」的加密系統運作掛鉤，如依賴網路自身機制所產生的資產；數位收藏品：用於收藏或使用，代表藝術、遊戲內物品等數位表達，購買者不依賴他人管理獲利；數位工具：具備實際功能如會員資格、門票；代幣化證券：永遠屬於證券，因其代表傳統證券 (如股票、債券) 的所有權。

上述分類也回應了市場長期困惑。

至於為何技術同為「代幣」有的被嚴格監管，有的卻被視為商品？Atkins 指出，判斷標準是「經濟現實」而非標籤：若資產本質是對企業利潤的索取權，或依賴他人管理，則屬證券；反之則否。

當談到判斷投資合約的核心標準 Howey 測試，Atkins 提出投資合約並非永久有效的突破性解讀。他以佛州豪伊柑橘園的變遷類比，昔日因開發承諾被視為證券的柑橘園土地，如今已轉型為度假村，不再受證券法約束。同理，加密資產若最初以投資合約發行，當網路成熟、控制權分散、團隊退出後，交易可不再視為「證券交易」。

Atkins 這一觀點打破了「一旦關聯投資合約，代幣永為證券」的僵化認知，為成熟網絡代幣的去證券化交易鋪平道路。

他也透露，SEC 正考慮豁免措施，為作為投資合約部分的加密資產設計客製化發行機制，簡化流程以促進資本形成，同時保護投資者。此外，他提出允許與投資合約掛鉤的代幣在非 SEC 監管平台，像是 CFTC 註冊機構或州監管平台交易，並強調「不因基礎資產非證券而限制創新」，但反詐欺條款仍適用於相關交易。

演講尾聲，Atkins 強調「誠信與透明」是框架核心。他明確說道：「欺詐就是欺詐，無論資產類型」，並稱 SEC 將繼續打擊虛假陳述、挪用資金等違法行為，但對合規創新者，不應以「漠然、威脅或傳票」對待。

他也引用 Pierce 日前談話的精神，呼籲規則應「可知、合理、適度約束」，避免將證券法異化為「監管所有數字價值載體的萬能鑰匙」。

Atkins 總結指出，「Project Crypto」的目標是讓美國成為「既堅定又公平的規則下，企業家實驗、投資者參與、公眾共享繁榮」的試驗場。他也承諾，SEC 絕不讓「對未來的恐懼束縛手腳」，將服務創新者、投資者與美國人民三方。