search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：安賽樂米塔爾(MT-US)EPS預估下修至4.23元，預估目標價為43.27元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對安賽樂米塔爾(MT-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.49元下修至4.23元，其中最高估值4.75元，最低估值3.36元，預估目標價為43.27元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.75(4.75)5.286.375.25
最低值3.36(3.41)4.294.775.25
平均值4.09(4.18)4.645.45.25
中位數4.23(4.49)4.475.35.25

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值647.18億735.36億780.68億700.81億
最低值612.79億637.71億643.59億700.81億
平均值622.67億672.26億693.62億700.81億
中位數621.99億673.25億689.53億700.81億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.6413.5110.221.091.70
營業收入536.23億764.51億798.88億683.81億623.31億

詳細資訊請看美股內頁：
安賽樂米塔爾(MT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSMT

相關行情

台股首頁我要存股
安賽樂米塔爾40.25-0.48%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告



    Empty
    Empty