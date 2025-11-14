鉅亨速報 - Factset 最新調查：安賽樂米塔爾(MT-US)EPS預估下修至4.23元，預估目標價為43.27元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對安賽樂米塔爾(MT-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.49元下修至4.23元，其中最高估值4.75元，最低估值3.36元，預估目標價為43.27元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.75(4.75)
|5.28
|6.37
|5.25
|最低值
|3.36(3.41)
|4.29
|4.77
|5.25
|平均值
|4.09(4.18)
|4.64
|5.4
|5.25
|中位數
|4.23(4.49)
|4.47
|5.3
|5.25
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|647.18億
|735.36億
|780.68億
|700.81億
|最低值
|612.79億
|637.71億
|643.59億
|700.81億
|平均值
|622.67億
|672.26億
|693.62億
|700.81億
|中位數
|621.99億
|673.25億
|689.53億
|700.81億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.64
|13.51
|10.22
|1.09
|1.70
|營業收入
|536.23億
|764.51億
|798.88億
|683.81億
|623.31億
詳細資訊請看美股內頁：
安賽樂米塔爾(MT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 美股新週期啟動，行家關注這些基金標的..
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：安賽樂米塔爾MT-US的目標價調升至40.39元，幅度約3.67%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：安賽樂米塔爾(MT-US)EPS預估上修至4.51元，預估目標價為38.96元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：安賽樂米塔爾(MT-US)EPS預估下修至4.39元，預估目標價為39.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：安賽樂米塔爾(MT-US)EPS預估上修至4.48元，預估目標價為39.23元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇