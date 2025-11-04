鉅亨速報 - Factset 最新調查：安賽樂米塔爾(MT-US)EPS預估下修至4.39元，預估目標價為39.00元

search icon



根據FactSet最新調查，共12位分析師，對安賽樂米塔爾(MT-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.48元下修至4.39元，其中最高估值4.87元，最低估值3.43元，預估目標價為39.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.87(4.87)5.346.554.82
最低值3.43(3.73)4.014.264.82
平均值4.26(4.34)4.555.214.82
中位數4.39(4.48)4.535.244.82

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值721.19億778.81億790.28億700.81億
最低值603.85億609.68億613.01億700.81億
平均值627.08億676.60億699.23億700.81億
中位數622.73億671.68億696.99億700.81億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.6413.5110.221.091.70
營業收入536.23億764.51億798.88億683.81億623.31億

詳細資訊請看美股內頁：
安賽樂米塔爾(MT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

