鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：雅保(ALB-US)EPS預估上修至-0.9元，預估目標價為100.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共22位分析師，對雅保(ALB-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.93元上修至-0.9元，其中最高估值0.18元，最低估值-1.91元，預估目標價為100.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.18(0.18)3.5612.049.58
最低值-1.91(-2.03)-5.811.351.9
平均值-0.94(-1)0.633.925.74
中位數-0.9(-0.93)0.493.095.74

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值51.84億58.71億76.57億70.32億
最低值49.79億44.19億45.93億52.48億
平均值50.51億51.68億56.81億61.40億
中位數50.49億52.22億56.90億61.40億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.521.0622.8413.36-11.20
營業收入31.29億33.28億73.20億96.17億53.78億

詳細資訊請看美股內頁：
雅保(ALB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


美股市場預估EPSALB

