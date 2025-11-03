鉅亨速報 - Factset 最新調查：安賽樂米塔爾(MT-US)EPS預估上修至4.48元，預估目標價為39.23元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對安賽樂米塔爾(MT-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.39元上修至4.48元，其中最高估值4.87元，最低估值3.73元，預估目標價為39.23元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.87(5.77)
|5.34
|6.55
|4.82
|最低值
|3.73(3.7)
|4.01
|4.26
|4.82
|平均值
|4.34(4.38)
|4.56
|5.19
|4.82
|中位數
|4.48(4.39)
|4.59
|5.16
|4.82
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|721.19億
|778.81億
|790.28億
|700.81億
|最低值
|603.85億
|609.68億
|613.01億
|700.81億
|平均值
|627.03億
|677.94億
|700.86億
|700.81億
|中位數
|621.74億
|672.90億
|697.84億
|700.81億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.64
|13.51
|10.22
|1.09
|1.70
|營業收入
|536.23億
|764.51億
|798.88億
|683.81億
|623.31億
詳細資訊請看美股內頁：
安賽樂米塔爾(MT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
