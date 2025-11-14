search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：新杜邦(DD-US)EPS預估下修至1.73元，預估目標價為46.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對新杜邦(DD-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.84元下修至1.73元，其中最高估值2.02元，最低估值1.37元，預估目標價為46.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.02(2.02)2.32.552.84
最低值1.37(1.66)1.822.252.8
平均值1.75(1.79)2.132.42.82
中位數1.73(1.84)2.22.42.82

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值115.22億72.16億75.01億77.62億
最低值68.42億69.66億72.59億77.33億
平均值72.72億70.76億73.68億77.48億
中位數68.48億70.68億73.50億77.48億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-4.0111.8911.750.941.67
營業收入203.97億166.53億130.17億120.68億123.86億

詳細資訊請看美股內頁：
新杜邦(DD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


新杜邦40.6-0.47%

