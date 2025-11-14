鉅亨速報 - Factset 最新調查：新杜邦(DD-US)EPS預估下修至1.73元，預估目標價為46.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對新杜邦(DD-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.84元下修至1.73元，其中最高估值2.02元，最低估值1.37元，預估目標價為46.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.02(2.02)
|2.3
|2.55
|2.84
|最低值
|1.37(1.66)
|1.82
|2.25
|2.8
|平均值
|1.75(1.79)
|2.13
|2.4
|2.82
|中位數
|1.73(1.84)
|2.2
|2.4
|2.82
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|115.22億
|72.16億
|75.01億
|77.62億
|最低值
|68.42億
|69.66億
|72.59億
|77.33億
|平均值
|72.72億
|70.76億
|73.68億
|77.48億
|中位數
|68.48億
|70.68億
|73.50億
|77.48億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-4.01
|11.89
|11.75
|0.94
|1.67
|營業收入
|203.97億
|166.53億
|130.17億
|120.68億
|123.86億
詳細資訊請看美股內頁：
新杜邦(DD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
