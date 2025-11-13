search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾芙隆海灣社區公司(AVB-US)EPS預估上修至7.2元，預估目標價為200.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對艾芙隆海灣社區公司(AVB-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.43元上修至7.2元，其中最高估值7.78元，最低估值5.9元，預估目標價為200.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值7.78(7.78)5.766.056.13
最低值5.9(5.9)4.995.416.13
平均值6.87(6.72)5.335.766.13
中位數7.2(6.43)5.355.866.13

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值30.67億32.66億34.77億36.83億
最低值28.90億29.62億30.67億33.52億
平均值30.26億31.50億33.20億35.67億
中位數30.34億31.39億33.42億36.67億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS5.897.198.126.567.60
營業收入22.92億23.34億26.39億28.24億29.61億

詳細資訊請看美股內頁：
艾芙隆海灣社區公司(AVB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


