鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾芙隆海灣社區公司(AVB-US)EPS預估上修至6.43元，預估目標價為205.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對艾芙隆海灣社區公司(AVB-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.2元上修至6.43元，其中最高估值7.78元，最低估值5.9元，預估目標價為205.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7.78(7.78)
|7.45
|7.66
|6.13
|最低值
|5.9(5.9)
|4.99
|5.41
|6.13
|平均值
|6.69(6.53)
|5.58
|6.08
|6.13
|中位數
|6.43(6.2)
|5.45
|5.86
|6.13
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|30.67億
|32.66億
|34.77億
|36.83億
|最低值
|28.88億
|29.74億
|30.79億
|33.52億
|平均值
|30.26億
|31.51億
|33.21億
|35.67億
|中位數
|30.34億
|31.39億
|33.42億
|36.67億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|5.89
|7.19
|8.12
|6.56
|7.60
|營業收入
|22.92億
|23.34億
|26.39億
|28.24億
|29.61億
詳細資訊請看美股內頁：
艾芙隆海灣社區公司(AVB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
