鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾芙隆海灣社區公司(AVB-US)EPS預估上修至5.76元，預估目標價為223.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對艾芙隆海灣社區公司(AVB-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.63元上修至5.76元，其中最高估值6.08元，最低估值5.6元，預估目標價為223.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.08(5.96)
|6.21
|6.54
|6.51
|最低值
|5.6(5.48)
|4.99
|5.56
|6.51
|平均值
|5.79(5.71)
|5.63
|6.09
|6.51
|中位數
|5.76(5.63)
|5.67
|6.17
|6.51
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|30.91億
|33.10億
|35.00億
|36.68億
|最低值
|28.88億
|29.74億
|30.79億
|33.17億
|平均值
|30.33億
|31.81億
|33.41億
|35.48億
|中位數
|30.38億
|32.05億
|33.87億
|36.59億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|5.89
|7.19
|8.12
|6.56
|7.60
|營業收入
|22.92億
|23.34億
|26.39億
|28.24億
|29.61億
詳細資訊請看美股內頁：
艾芙隆海灣社區公司(AVB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾芙隆海灣社區公司(AVB-US)EPS預估上修至5.61元，預估目標價為230.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾芙隆海灣社區公司(AVB-US)EPS預估上修至5.45元，預估目標價為233.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：雅保(ALB-US)EPS預估上修至-1.84元，預估目標價為75.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：公平住屋(EQR-US)EPS預估上修至1.72元，預估目標價為75.00元
下一篇