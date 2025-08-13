鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾芙隆海灣社區公司(AVB-US)EPS預估上修至5.76元，預估目標價為223.00元

search icon



Factset 最新調查：艾芙隆海灣社區公司(AVB-US)EPS預估上修至5.76元，預估目標價為223.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對艾芙隆海灣社區公司(AVB-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.63元上修至5.76元，其中最高估值6.08元，最低估值5.6元，預估目標價為223.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6.08(5.96)6.216.546.51
最低值5.6(5.48)4.995.566.51
平均值5.79(5.71)5.636.096.51
中位數5.76(5.63)5.676.176.51

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值30.91億33.10億35.00億36.68億
最低值28.88億29.74億30.79億33.17億
平均值30.33億31.81億33.41億35.48億
中位數30.38億32.05億33.87億36.59億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS5.897.198.126.567.60
營業收入22.92億23.34億26.39億28.24億29.61億

詳細資訊請看美股內頁：
艾芙隆海灣社區公司(AVB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

