鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾芙隆海灣社區公司(AVB-US)EPS預估上修至6.03元，預估目標價為216.00元

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對艾芙隆海灣社區公司(AVB-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.9元上修至6.03元，其中最高估值7.78元，最低估值5.62元，預估目標價為216.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值7.78(7.78)7.637.876.13
最低值5.62(5.62)4.995.546.13
平均值6.21(6.16)5.746.186.13
中位數6.03(5.9)5.526.016.13

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值30.91億33.10億35.00億36.83億
最低值28.88億29.74億30.79億33.52億
平均值30.35億31.82億33.52億35.68億
中位數30.47億32.12億34.09億36.68億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS5.897.198.126.567.60
營業收入22.92億23.34億26.39億28.24億29.61億

詳細資訊請看美股內頁：
艾芙隆海灣社區公司(AVB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

