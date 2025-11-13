search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡梅科(CCJ-US)EPS預估下修至1.02元，預估目標價為106.58元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共21位分析師，對卡梅科(CCJ-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.03元下修至1.02元，其中最高估值1.4元，最低估值0.71元，預估目標價為106.58元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.4(1.4)2.343.262.91
最低值0.71(0.71)0.91.461.69
平均值1.02(1.03)1.52.012.23
中位數1.02(1.03)1.471.862.14

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值25.54億30.33億34.10億35.57億
最低值22.25億23.14億23.75億24.07億
平均值24.45億26.17億27.89億29.51億
中位數24.46億25.71億27.38億30.03億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.10-0.210.170.620.29
營業收入13.42億11.76億14.35億19.17億22.89億

詳細資訊請看美股內頁：
卡梅科(CCJ-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSCCJ

相關行情

台股首頁我要存股
卡梅科92.57+0.05%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告



    Empty
    Empty