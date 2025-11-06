鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡梅科(CCJ-US)EPS預估下修至1.08元，預估目標價為106.19元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對卡梅科(CCJ-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.11元下修至1.08元，其中最高估值1.41元，最低估值0.71元，預估目標價為106.19元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.41(1.41)
|2.37
|3.3
|2.94
|最低值
|0.71(0.71)
|0.9
|1.49
|1.71
|平均值
|1.08(1.1)
|1.51
|2.01
|2.26
|中位數
|1.08(1.11)
|1.47
|1.92
|2.14
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|25.89億
|29.27億
|34.80億
|35.57億
|最低值
|22.25億
|23.14億
|23.75億
|24.07億
|平均值
|24.59億
|26.11億
|28.01億
|29.55億
|中位數
|24.72億
|26.32億
|27.67億
|29.74億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.10
|-0.21
|0.17
|0.62
|0.29
|營業收入
|13.42億
|11.76億
|14.35億
|19.17億
|22.89億
詳細資訊請看美股內頁：
卡梅科(CCJ-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
