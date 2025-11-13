search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Circle Internet Group, Inc. Class A(CRCL-US)EPS預估上修至-1.02元，預估目標價為136.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Circle Internet Group, Inc. Class A(CRCL-US)做出2025年EPS預估：中位數由-1.63元上修至-1.02元，其中最高估值-0.37元，最低估值-2.05元，預估目標價為136.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-0.37(1.74)1.784.136.72
最低值-2.05(-3.88)0.691.451.98
平均值-1.14(-1.68)1.042.13.93
中位數-1.02(-1.63)1.011.93.42

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值27.57億47.50億80.53億72.75億
最低值25.60億26.85億30.23億51.12億
平均值26.83億32.71億46.25億64.31億
中位數27.02億31.72億44.61億69.07億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年
EPS-3.451.200.70
營業收入7.72億14.50億16.76億

詳細資訊請看美股內頁：
Circle Internet Group, Inc. Class A(CRCL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


CRCL

