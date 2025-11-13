鉅亨速報 - Factset 最新調查：Circle Internet Group, Inc. Class A(CRCL-US)EPS預估上修至-1.02元，預估目標價為136.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Circle Internet Group, Inc. Class A(CRCL-US)做出2025年EPS預估：中位數由-1.63元上修至-1.02元，其中最高估值-0.37元，最低估值-2.05元，預估目標價為136.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-0.37(1.74)
|1.78
|4.13
|6.72
|最低值
|-2.05(-3.88)
|0.69
|1.45
|1.98
|平均值
|-1.14(-1.68)
|1.04
|2.1
|3.93
|中位數
|-1.02(-1.63)
|1.01
|1.9
|3.42
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|27.57億
|47.50億
|80.53億
|72.75億
|最低值
|25.60億
|26.85億
|30.23億
|51.12億
|平均值
|26.83億
|32.71億
|46.25億
|64.31億
|中位數
|27.02億
|31.72億
|44.61億
|69.07億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-3.45
|1.20
|0.70
|營業收入
|7.72億
|14.50億
|16.76億
詳細資訊請看美股內頁：
Circle Internet Group, Inc. Class A(CRCL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
