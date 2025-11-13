鉅亨速報 - Factset 最新調查：Circle Internet Group, Inc. Class A(CRCL-US)EPS預估上修至-1.65元，預估目標價為144.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Circle Internet Group, Inc. Class A(CRCL-US)做出2025年EPS預估：中位數由-1.69元上修至-1.65元，其中最高估值-0.37元，最低估值-3.88元，預估目標價為144.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-0.37(-0.37)
|1.92
|4.13
|6.72
|最低值
|-3.88(-3.88)
|0.67
|1.63
|2.12
|平均值
|-1.89(-1.91)
|1.12
|2.39
|3.96
|中位數
|-1.65(-1.69)
|1.05
|2.39
|3.42
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|27.46億
|47.50億
|80.53億
|72.75億
|最低值
|25.60億
|26.85億
|30.23億
|51.12億
|平均值
|26.54億
|32.19億
|46.06億
|62.14億
|中位數
|26.61億
|31.56億
|44.61億
|62.56億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-3.45
|1.20
|0.70
|營業收入
|7.72億
|14.50億
|16.76億
詳細資訊請看美股內頁：
Circle Internet Group, Inc. Class A(CRCL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 美股新週期的基金攻略，哪些標的最受惠？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 聯準會向穩定幣開放核心帳戶：RWA迎來爆發奇點！
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Circle Internet Group, Inc. Class A(CRCL-US)EPS預估上修至-1.67元，預估目標價為144.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Circle Internet Group, Inc. Class A(CRCL-US)EPS預估下修至-1.75元，預估目標價為145.50元
- 比特幣跳漲重返11萬美元 推升「幣股」上揚 礦商MARA漲近6%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇