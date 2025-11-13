宇隆有美系客戶接洽 評估至墨西哥設減速機產線

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-11-13 16:34

宇隆 (2233-TW) 今 (13) 日召開法說會表示，2026 年的營運重心將從「產品被看見」轉向「產品開始放量」，隨著減速機事業進入量產周期、供應鏈角色逐漸明確，看明年營收將達雙位數成長，也將開始評估直接到墨西哥設廠建置減速機產線，目前已有美系新客戶接洽中。

宇隆總經理蔡銘東。(鉅亨網記者王莞甯攝)

宇隆近年投入的減速機業務已完成產品線布局，包含行星、微型行星、諧波減速機和 RV 減速機等系列產品，並陸續導入協作型與人形機器人、機器狗、AMR、AGV、自動化倉儲和低空經濟 eVTOL 等應用平台。

‌



宇隆總經理蔡銘東表示，相較傳統汽車與自行車等零組件，減速機產品具備毛利率更高、整機系統綁定度深的特性，導入後的客戶黏著性高，尤其隨著人形機器人的快速發展，相當期待長期需求大爆發，光是明年，減速機占營收比重可望翻倍至雙位數，挹注新一波獲利動能。

宇隆也將於 11 月底德國 的 SPS 工業自動化展中，展示自主設計開發的人形機器人概念機種 TUF-X，充分展現 TUF ONE 在人形機器人與協作手臂的完整解決方案，期進一步擴大與國際知名客戶的業務合作機會。