宇隆有美系客戶接洽 評估至墨西哥設減速機產線
鉅亨網記者王莞甯 台北
宇隆 (2233-TW) 今 (13) 日召開法說會表示，2026 年的營運重心將從「產品被看見」轉向「產品開始放量」，隨著減速機事業進入量產周期、供應鏈角色逐漸明確，看明年營收將達雙位數成長，也將開始評估直接到墨西哥設廠建置減速機產線，目前已有美系新客戶接洽中。
宇隆近年投入的減速機業務已完成產品線布局，包含行星、微型行星、諧波減速機和 RV 減速機等系列產品，並陸續導入協作型與人形機器人、機器狗、AMR、AGV、自動化倉儲和低空經濟 eVTOL 等應用平台。
宇隆總經理蔡銘東表示，相較傳統汽車與自行車等零組件，減速機產品具備毛利率更高、整機系統綁定度深的特性，導入後的客戶黏著性高，尤其隨著人形機器人的快速發展，相當期待長期需求大爆發，光是明年，減速機占營收比重可望翻倍至雙位數，挹注新一波獲利動能。
宇隆也將於 11 月底德國 的 SPS 工業自動化展中，展示自主設計開發的人形機器人概念機種 TUF-X，充分展現 TUF ONE 在人形機器人與協作手臂的完整解決方案，期進一步擴大與國際知名客戶的業務合作機會。
此外，宇隆與信邦 (3023-TW) 簽署策略合作備忘錄，雙方將結合精密傳動、控制模組、連結設計與國際客戶服務能量，使 TUF ONE 不再只是單純減速機的供應，而能以更接近系統整合端的「模組化形式」切入市場，藉此縮短終端客戶導入時間，並快速滲透至不同類型的機器人、無人機、機器狗和自動化解決方案的平台項目。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇