2026-03-08

根據富達國際最新《全球情緒調查報告》，台灣女性對未來半年的樂觀程度顯著回溫，達到 65%，且在身心健康與財務信心上均較去年提升。值得注意的是，使用 AI 進行理財諮詢的女性比例從 6% 飆升至 19%，成長超過三倍。富達國際指出，雖然情緒轉好，但僅有 37% 女性對退休財務具信心，仍未過半，且對延後退休的焦慮從 44% 升至 58%。

富達國際最新《全球情緒調查報告》顯示，65% 台灣女性對未來六個月感到樂觀，遠高於 19% 的悲觀者。身心健康感受也大幅改善，心理健康良好者由 37% 上升至 48%，身體健康良好者從 28% 上升至 46%。工作生活平衡感受良好者更突破半數，從 36% 升至 51%，顯示台灣女性正逐步重新掌握生活節奏。

在財務信心方面，自認能做出良好投資決策的女性從 28% 成長至 38%，對退休後財務保持舒適的信心從 28% 提升至 37%。雖然數據上升，但整體信心比例仍低於四成。科技普及成為推動理財的新動力，使用 AI 工具諮詢者成長三倍，透過社群媒體獲取資訊者也從 15% 增至 25%，且有 73% 女性在獲得建議後會採取實際行動。

然而，焦慮焦點有所轉移，雖然生活成本壓力下降，但對工作穩定性的擔憂從 39% 升至 52%，對政策變動導致延後退休的壓力更從 44% 大幅升至 58%。

富達國際大中華區銷售業務負責人暨富達投信董事長李少傑分析，台灣女性在投資理財與退休信心上仍存在明顯缺口。